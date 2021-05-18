В Новом Уренгое школьников будут доставлять на уроки специальные автобусы

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов разобрался с проблемой, которая сильно тревожила горожан. Жители просили сделать переход в районе строящейся развязки ПМК-9 на ул. Железнодорожная, потому что ученикам школы №15 неудобно добираться до образовательного учреждения.

Однако градоначальник ответил, что переход в этой зоне может быть небезопасным и принял другое решение.

- На время учебы организуем подвоз детей к школе на автобусах. Маршрут составим так, чтобы было удобно всем, а учебный процесс не пострадал. Решим этот вопрос в ближайшие дни, оповестим о времени и месте сбора школьников, - сообщил Андрей Воронов.