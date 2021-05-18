Фото: правительство ЯНАО

На маршрут между Салехардом и Лабытнанги готовятся выйти шесть паромов. Это произойдет после того, как завершится ледоход, а причал расчистят от снега. Перевозками займется ИП Думанищев.

Напоминаем, что округ субсидирует этот маршрут с 2011 года. Пассажиры без транспорта могут пользователи паромной переправой бесплатно, а вот автовладельцам необходимо оплатить неполную стоимость проезда - около 60% от стоимости каждой перевозки на маршруте.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04.

Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.