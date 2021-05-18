Губкинская полиция задержала мошенника, который обманул местного жителя при покупке товара

Фото: УМВД России по ЯНАО

Губкинская полиция задержала преступника, который обманул местного жителя при покупке детали для автомобиля.

Мужчина обратился в отделение 5 мая 2020 года. Он сообщил, что нашел в интернете объявление о продаже переднего подкрылка на легковую машину. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, потерпевший перевел ему три тысячи рублей. Через некоторое время горожанин захотел вновь связаться с продавцом, но его телефон уже не отвечал. Оплаченный товар мужчина так и не получил.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Спустя год злоумышленника задержали. Им оказался безработный 29-летний житель Республики Татарстан. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб потерпевшему возвращен в полном объеме.