Жительница Нового Уренгоя потратила с найденной банковской карты более 10 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местный житель 1981 года рождения, у которого пропали деньги с банковской карты. Также мужчина сообщил, что случайно обронил ее на улице.

Оказалось, что карту нашла 56-летняя местная жительница. Не долго думая, она отправилась по магазинам за покупками, потратив 10 тысяч 700 рублей.

- Подозреваемая вину признает. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что на северянку возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ей грозит до шести лет тюрьмы.