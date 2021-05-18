Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 мая 2021 года увеличилось на 16 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 16 человек, с начала периода - 38 851.

Из общего числа болеющих 134 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлено два новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 058.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 32 793): Салехард - 6 (за весь период - 3 612), Губкинский - 2 (за весь период - 2 706), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 938), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 388), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 365), Ямальский район - 1 (за весь период - 902).

За сутки в регионе провели 2 151 тест в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 603 788.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 657.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 183 человека с COVID-19, из них 1 186 (14,5%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 957 756. Выздоровевших - 8 972, за весь период - 4 572 226. Умерших - 364, с начала периода - 116 575.