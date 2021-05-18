«Забрали деньги и машину»: в Надыме осудят двух вымогателей

В Надыме осудят двух вымогателей Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме будут судить двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и вымогательстве с применением насилия.

Происшествие случилось 2 марта 2020 года в ночное время на одной из улиц. Тогда между 45-летним мужчиной, уже имевшим несколько судимостей, и двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил одного из противников.

- Днем, заручившись поддержкой 55-летнего приятеля, мужчина встретился со своими обидчиками в квартире. Избив потерпевших, вымогатели потребовали отдать им 300 тысяч рублей и два автомобили, угрожая расправой. Далее один из потерпевших, находясь под присмотром вымогателя, отправился в банк, где оформил кредит и передал обвиняемому 150 тысяч рублей. За это ему вернули его автомобиль. Второй потерпевший не имел возможности отдать такую сумму, поэтому 45-летний обвиняемый оставил себе его автомобиль, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Затем 45-летний мужчина обманул одного из своих знакомых, сказав, что автомобиль принадлежит ему, а затем предложил купить машину, при этом не собираясь ее отдавать. Получив 100 тысяч рублей, он распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.