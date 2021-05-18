В Салехарде может появиться спортивная зона для пожилых людей

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда продолжают подавать заявки на участие в проекте «Уютный Ямал».

Так, Юрий Новопольцев предлагает благоустроить территорию между домов по ул. Губкина, 1А и 3А, создав спортивную зону для пожилых людей.

- В этих домах проживает большое количество граждан пожилого возраста. И было бы неплохо организовать в этом месте пространство для их активного отдыха, вовлечь пенсионеров в активные занятия физкультурой, - отметил автор инициативы.

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов ведется на платформе «Живем на Севере» и в офисах проекта «Уютный Ямал» по следующим адресам: ул. Свердлова, д. 48, 3 этаж, кабинет №306 с 08:30 до 17:00; ул. Республики, д. 78 с 10:00 до 16:00.