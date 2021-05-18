В Салехарде обсудили участие общественных наблюдателей в голосовании 19 сентября

Фото: общественный штаб наблюдателей ЯНАО, соцсеть ВКонтакте

В Салехарде состоялось заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за ходом голосования, которое пройдет 19 сентября.

По словам председателя Общественной палаты ЯНАО Дмитрия Заякина, тема заседания достаточно актуальная. Общественные наблюдатели призваны обеспечить легитимность голосования. Они следят за тем, как проходит процедура, не нарушаются ли права избирателей. Также на заседании говорили о максимальной открытости, прежде всего информационной.

- Тема, которую мы обсуждаем - это активное участие общественных наблюдателей в обсуждении подготовки и проведения голосования в своих соцсетях. Общественный наблюдатель каждого избирательного участка будет писать в онлайн-режиме о том, как проходит голосование - что происходит и есть ли нарушения. Это та самая легитимность, доверие, к которому мы максимально стремимся, - подчеркнул Дмитрий Заякин.