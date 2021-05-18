В Новом Уренгое открылась школа сиделок

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В Новом Уренгое началась запись в школу сиделок. Об этом неоднократно просили сами горожане, обращаясь в центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Впереди - отпускная пора, но далеко не все могут взять с собой на отдых пожилых родителей или инвалидов, как и не могут уехать, оставив родственника без присмотра.

В итоге обучать горожан навыкам ухода за тяжело больными людьми предложила специалист по социальной работе Ольга Загитова, а коллеги поддержали ее идею.

Обучение проходит два раза в неделю на протяжение месяца. Курс состоит из 12 занятий, в которые входят 32 темы об уходе за ограниченно подвижными подопечными, перенесшими инсульты, инфаркты, травмы, операции и имеющие такие диагнозы, как болезнь Паркенсона, Альцгеймера и онкология. Также на занятиях изучают этикет и правила поведения с подопечными.

Всего у школы более 20 выпускников, получивших сертификаты об обучении. Большинство из них ухаживают за родными.