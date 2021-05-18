Ямальские девятиклассники приступили к написанию контрольных работ Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские девятиклассники приступили к написанию контрольных работ по одному предмету на выбор. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут принять участие в контрольных работах по своему желанию.

Так, 18 мая ребята напишут биологию (3 часа - 180 минут), литературу (3 часа 55 минут - 235 минут), информатику и ИКТ (2 часа 30 минут = 150 минут).

Завтра, 19 мая, предусмотрены контрольные работы по физике (3 часа - 180 минут) и истории (3 часа - 180 минут).

В четверг, 20 мая, - обществознание (3 часа - 180 минут) и химия (3 часа - 180 минут).

А в пятницу, 21 мая, - география (2 часа 30 минут - 150 минут) и иностранные языки (письменная часть 2 часа - 120 минут, устная часть - 15 минут).

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Они уже начались в 10:00 по местному времени. Для написания контрольной работы выделяются отдельные аудитории, оборудованные видеонаблюдением.

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