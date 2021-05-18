В Новом Уренгое наказали двух мужчин, укравших металлические трубы на 20 миллионов рублей

В Новом Уренгое наказали двух мужчин, укравших с территории базы трубы на 20 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили двух местных жителей. Их признали виновными в краже чужого имущества в особо крупном размере.

Совершить преступление мужчины задумали в сентябре 2019 года, когда один из них работал охранником на нефтегазовом предприятии.

- Мужчина получил предложение от местного жителя украсить металлические трубы, находившиеся на охраняемой промышленной базе. Согласившись на преступление, работник предприятия пустил на базу грузовые автомобили, на которых вывезли трубы. Деньги, полученные от их продажи, а это 20 миллионов рублей, соучастники поделили между собой, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком в 3 года), а также 3 года и 6 месяцев лишения свободы (с отбыванием в исправительной колонии общего режима) соответственно.