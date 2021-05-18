В отдаленное село Толька доставили продукты питания

Фото: администрация Пуровского района

В селе Толька Пуровского района готовятся к возвращению школьников на летние каникулы. В связи с этим в населенный пункт вылетел вертолет с овощами, фруктами, макаронами, крупами, сливочном маслом, соками, молоком, кондитерскими изделиями и другими скоропортящимися продуктами. Ребята приедут 25 мая, но родители уже сейчас приобретают для них гостинцы.

Начальник управления по делам КМНС Терентий Пяк лично проинспектировал торговый зал и склад местного магазина, ознакомился с ценами на продукты и проверил сроки их годности.

Напоминаем, что после закрытия зимника доставка грузов в Тольку выполняется только по воздуху. Поэтому руководство сельскохозяйственной территориально-соседской общины «Ича», круглогодично обеспечивающей местных жителей продуктовыми и промышленными товарами, максимально использует зимние месяцы для завоза товаров.