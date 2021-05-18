Жители Нового Уренгоя узнали основные показатели своего здоровья

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Врачи отделения медицинской профилактики Новоуренгойской ЦГБ организовали мини-медосмотр в рамках акции «Здоровое сердце Ямала». Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

Во дворце спорта «Звездный» горожанам измеряли артериальное давление, учили пользоваться тонометром, а также определяли степень насыщенности крови кислородом и уровень сахара в крови.

Отметим, что такой «Островок здоровья» дает возможность за несколько минут узнать основные показатели своего организма и обсудить с врачом факторы риска.

Подобные неформальные встречи с пациентами врачи Новоуренгойской ЦГБ проводят регулярно. Обычно их стараются приурочить к значимым городским мероприятиям.