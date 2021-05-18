За лето в Тарко-Сале отремонтируют дворовые проезды

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Глава Пуровского района Антон Колодин провел выездное совещание, в ходе которого ознакомился с перечнем работ, которые надо провести в Тарко-Сале в течение лета.

Так, в городе собираются привести в порядок дворовые проезды в мкр. Комсомольский, на улицах Геофизиков и Лесная. Общая протяженность отремонтированных дорог составит чуть больше двух километров. Уже в конце мая подрядчики приступят к работам, в настоящее время идет закупка стройматериалов.

Также отметим, что в городе наконец-то приступили к сносу сгоревшего дома по улице Таежная, который стоял целых три года. Проблема заключалась в том, что надо было получить согласие от всех жильцов, но некоторых из них пришлось разыскивать. Теперь, когда все юридические вопросы улажены, здание ликвидируют.

- Перечень мероприятий, который нам предстоит выполнить в непродолжительный летний сезон, достаточно объемный. И на сегодняшний день успеть их реализовать в указанные сроки - задача номер один, - подчеркнул Антон Колодин