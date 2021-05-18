Детская школа искусств Салехарда получила новые музыкальные инструменты

Фото: администрация Салехарда

В детскую школу искусств Салехарда им. Е.В. Образцовой продолжают поступать новые музыкальные инструменты. Накануне глава города Алексей Титовский побывал в образовательном учреждении и лично оценил новинки.

- И дети, и преподаватели очень довольны. Инструменты качественные. Об их высоком уровне говорит и тот факт, что некоторые были позаимствованы для концерта симфонического оркестра Мариинского театра, который состоялся накануне в нашем городе, - рассказал градоначальник.

Всего за два года материальная база учреждения пополнилась 62 музыкальными инструментами, в числе которых есть и гусли.

- У наших воспитанников есть уникальная возможность заниматься на новых и качественных инструментах. Надеемся, что занятия учеников станут более продуктивными, у ребят будет желание расти профессионально, - сообщила директор школы искусств Екатерина Путряева.