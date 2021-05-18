Ямальские студенты участвуют в финале фестиваля «Российская студенческая весна»

Фото: правительство ЯНАО

Ямальские студенты в составе 42 человек участвуют в финале фестиваля «Российская студенческая весна». Он проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Съехались на мероприятие 3 500 студентов из 75 регионов России.

Представители Ямала участвуют во всех направлениях: «Театральное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Мода», «Арт», «Видео», «Журналистика», «Региональная программа», «Научный слэм» и «Оригинальный жанр».

- Готовились мы пять дней, специально собирались в Салехарде, после чего все вместе поехали в Нижний Новгород. Мы очень любим Студвесну за возможность пообщаться с творческими людьми, обменяться опытом. Для кого-то - это возможность встретиться с друзьями. Мы ничего не ждем, хотя показать высокие результаты стремимся. Сложно было сделать все за короткий срок, потому что региональный этап закончился только 29 апреля, но дух у нас боевой, - рассказала руководитель делегации ЯНАО Мария Коробейникова.

В этом году фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий в соответствии с Указом Президента, поэтому в программу было включено еще одно новое направление - «Научный слэм».

Экспертами фестиваля выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России.