Погода на Ямале на 18 мая: немного прохладней

Погода на Ямале на 18 мая Фото: Вера Зенина

Во вторник, 18 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +6, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +10, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +7, ночью 0. Ветер 4-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +5, ночью -4. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +10, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 4-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +6, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +10, ночью +1. Ветер 3-6 м/с.