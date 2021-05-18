Погода на Ямале на 18 мая: немного прохладней

Погода на Ямале на 18 мая
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 18 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +6, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем +10, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +7, ночью 0. Ветер 4-9 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +5, ночью -4. Ветер 5-10 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +10, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 4-10 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем +6, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +10, ночью +1. Ветер 3-6 м/с.