На Ямале первый паром до Приобъя отправится 21 мая

Фото: правительство ЯНАО

По запросу ямальцев перевозчик ИП Сандулов С.Г. вводит четыре дополнительных рейса по маршруту Салехард-Приобье. Первый паром отправится из окружной столицы уже через несколько дней - 21 мая. Следующие рейсы запланированы на 23, 25 и 27 мая. Далее паромы будут курсировать по расписанию.

- Мы получили ряд запросов от жителей, которые не смогли купить билеты на «ранние паромы». Тогда, оценив ледовую обстановку, мы решили, что есть возможность добавить дополнительные рейсы, - сообщил руководитель ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Напоминаем, что еще один перевозчик - Обь Иртышское пароходство - ввел дополнительный паромный рейс на 26 мая.

Приобрести билеты на дополнительные рейсы парома «Победа» (ИП Сандулов С.Г.) можно будет в ближайшее время на сайте art-parom.ru, в кассах «АСТ», в кассе ООО «Берег» и у кассира перед погрузкой при наличии свободных мест.

Билеты на паромы Обь Иртышского пароходства можно приобрести на сайте перевозчика oirp.ru, а также в кассе по адресу: Салехард, ул. Ленина, д. 7.