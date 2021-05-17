Молодежь Ноябрьска научат прыгать с парашютом

Фото: региональный центр патриотического воспитания

Ноябрян от 14 до 35 лет научать прыгать с парашютом. Курс стартует с 17 мая и продлится до 29 октября. Проводить занятия будут в Региональном центре патриотического воспитания.

К участию приглашаются горожане, занимающиеся в военно-патриотических и спортивных клубах, объединениях, обучающиеся в средних, средних специальных и высших учебных заведениях, а также работающая молодежь. Подать заявку нужно на сайте АИС «Молодежь России».

Программа курса включает наземную подготовку прыжка с парашютом и практическое выполнение прыжков с парашютной вышки. Всем, кто успешно пройдет обучение, вручат соответствующие сертификаты.

Ознакомиться с положением учебно-тренировочного курса можно здесь.