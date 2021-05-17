На Ямале проверили систему видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские пункты проведения экзаменов приняли участие в тестировании системы видеонаблюдения, которая прошла 13 мая. В нем приняли участие 50 пунктов, региональный центр обработки информации и пункт проверки заданий. Таким образом, тестирование прошло в 324 аудиториях.

- В ходе тестирования сотрудники ситуационного центра проверяли трансляцию камер на портале «СмотриЕГЭ», фиксировали ракурсы камер и наличие звука, а также поводили выверку ракурсов камер в аудиториях по рекомендациям Рособрнадзора при проведении государственной итоговой аттестации, - рассказали в департаменте образования ЯНАО.

Кроме того, сотрудники всех пунктов потренировались в отработке тестовых меток нарушений: получили тестовые нарушения от ситуационного центра и успешно их отработали.

Отметим, что тестирование системы видеонаблюдения показало, что пункты готовы к проведению экзаменов в 2021 году.