В Новом Уренгоя осудят мужчину, который зверски избил своего приятеля Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Все началось с того, что в отделение полиции поступило сообщение из местной больницы, в котором говорилось о мужчине 1983 года рождения с переломами челюсти и ребер.

В ходе расследования было установлено, что накануне потерпевший распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Далее между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил своего собутыльника. После чего пострадавший обратился за медицинской помощью в городскую больницу.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. За совершение преступления мужчине грозит до трех лет тюрьмы.