На Ямале потушили уже два природных пожара Фото: Вера Зенина

С начала пожароопасного сезона, который начался 15 мая, на Ямале произошло уже два пожара. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

- По состоянию на 17 мая действующих пожаров нет. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано два возгорания на площади 8,2 гектара, в том числе в лесном фонде - один пожар на площади 1,2 гектара, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что сообщить о лесном пожаре можно на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу округа: 8(34922)5-28-27.