Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 835.

Из общего числа болеющих 139 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 056.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 32 779): Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 829), Салехард - 2 (за весь период - 3 606), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 364), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 936), Надымский район - 1 (за весь период - 3 410), Ямальский район - 1 (за весь период - 901), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 471).

За сутки в регионе провели 207 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 601 637.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 638.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 328 человек с COVID-19, из них 1 556 (16,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 949 573. Выздоровевших - 7 181, за весь период - 4 563 254. Умерших - 344, с начала периода - 116 215.