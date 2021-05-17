Глава Ямала завершил вакцинацию от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в округе привито более 72 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 52 тысячи, среди них оказался и глава региона Дмитрий Артюхов.

Кроме того, Ямал остается в пятерке лучших регионов России по темпу вакцинации. Жители округа активно продолжают записываться на процедуру через портал Госуслуг. Сделать прививку можно в 74 пунктах по всему округу. Их адреса размещены на сайте ямалпривит.рф, а также на Яндекс.Картах. В крупных городах открыты дополнительные мобильные пункты: в торговом центре «Солнечный», ГДК «Октябрь», ДС «Звездный» Нового Уренгоя, в СОК «Зенит» Ноябрьска и в культурно-деловом центре Салехарда.

Также продолжается вакцинация маломобильных жителей на дому. В медицинских организациях отлажена работа с группой риска. Так, при выписке из стационара при отсутствии противопоказаний пациентам предлагается пройти вакцинации. За последний месяц прививку при выписке сделали более 100 человек.

Отметим, что на протяжении длительного времени Ямал находится на лидирующих позициях по охвату населения, подлежащего вакцинации. Это граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний к процедуре, более 25 процентов из них уже получили первый компонент вакцины.