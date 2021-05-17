В Ноябрьске началась проверка гидрантов и водоемов, используемых для тушения пожаров

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами «Энерго-Газ-Ноябрьск» и представителями объектов осматривают гидранты и водоемы, которые находятся на обслуживаемых территориях.

Такая проверка проводятся два раза в год - весной и осенью. Их цель - повышение уровня противопожарной защиты территорий, поскольку водоисточники обеспечивают своевременную подачу воды к месту пожара, а это главная составляющая быстрой ликвидации огня.

- В городе насчитывается 599 пожарных гидрантов, еще 377 располагаются на промзоне. Также имеются водоемы, пирсы и водонапорные башни. К началу весенней проверки на учете как непригодные стоят около трех процентов от общего количества водоисточников, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения второго пожарно-спасательного отряда.

Отметим, что проверки завершатся в начале июня. Спасатели уверены, что в этом году также удастся сохранить положительную динамику, а неисправных водоисточников станет меньше.