На Ямале заработала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита Фото: Ольга Крыльцова

В ямальском Роспотребнадзоре заработала «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита.

Жители смогут узнать, где можно сделать прививку; что делать после укуса клеща; противопоказания и побочные реакции на препарат; сроки проведения экстренной профилактики после укуса клеща; какая медицинской помощь полагается в том случае, если подтвердился клещевой энцефалит, как вести себя в лесных и парковых зонах и многое другое.

Звонить можно по следующим номерам: 8 (34922) 4-11-96 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 или 8 (800) 100 03 12 в выходные и праздничные дни.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Режим работы: круглосуточно и безвыходных дней.