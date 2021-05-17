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Общество17 мая 2021 8:14

Прокуратура Салехарда наказала руководство местной гостиницы за нарушение требований безопасности

Виновникам выписан штраф
Марина Прохорова
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Прокуратура Салехарда наказала руководство местной гостиницы за нарушение требований безопасности

Прокуратура Салехарда наказала руководство местной гостиницы за нарушение требований безопасности

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда наказала руководство ООО «Гостиница Ямал» за нарушение законодательства об антитеррористической защищенности.

- Установлено, что система видеонаблюдения гостиницы не обеспечивала полного контроля за периметром здания, у центрального входа не были установлены металлообнаружители, также отсутствовала система электронного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, что создавало реальную угрозу для постояльцев и сотрудников, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим директору организации было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении общества с ограниченной ответственностью и его директора возбудили административные дела по ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности).

На данный момент все нарушения устранены, а виновные выплатят штраф на общую сумму 80 тысяч рублей.