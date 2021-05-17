В Губкинском пешеходный переход оборудовали плавными спусками на проезжую часть Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Губкинского обязала МБУ «Автодорсервис» оборудовать пешеходный переход на пересечений улиц Школьная и Парковая плавными спусками на проезжую часть, чтобы соблюсти права инвалидов.

Для этого городской прокурор внес в адрес предприятия представление, в котором требовал устранить нарушения закона.

В настоящий момент пешеходный переход оборудован необходимыми плавными спусками. Однако за ненадлежащее исполнение обязанностей виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.