Салехардцы, попавшиеся на фиктивной регистрации иностранцев, выплатят в пользу государства 115 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда добилась взыскания денег с трех местных жителей, которые незаконно попались на фиктивной регистрации иностранных граждан.

- Установлено, что три салехардца за деньги занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан в жилых помещениях. За это их привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также городской прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал признать сделки недействительными, а также взыскать полученные незаконным способом деньги в пользу государства.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в казну Российской Федерации 115 тысяч рублей.