Пожарные Лабытнанги расчистили город от мусора

Фото: МЧС России по ЯНАО

Сотрудники Лабытнангского пятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в традиционном городском субботнике.

В назначенное время спасатели, распределив фронт работы и вооружились необходимым инвентарем, разошлись по своим участкам на борьбу с мусором, который накопился за долгие зимние месяцы.

В итоге территории были очищены за короткие сроки, заметно преобразившись.

- Традиционный субботник - это не только мероприятие по облагораживанию и уборке территории, но и прекрасная возможность еще больше сплотить коллектив, - сообщил заместитель начальника отряда Сергей Курепин.