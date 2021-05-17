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Общество17 мая 2021 6:55

Пожарные Лабытнанги расчистили город от мусора

Они приняли участие в традиционном субботнике
Марина Прохорова
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Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

Сотрудники Лабытнангского пятого пожарно-спасательного отряда приняли участие в традиционном городском субботнике.

В назначенное время спасатели, распределив фронт работы и вооружились необходимым инвентарем, разошлись по своим участкам на борьбу с мусором, который накопился за долгие зимние месяцы.

В итоге территории были очищены за короткие сроки, заметно преобразившись.

- Традиционный субботник - это не только мероприятие по облагораживанию и уборке территории, но и прекрасная возможность еще больше сплотить коллектив, - сообщил заместитель начальника отряда Сергей Курепин.