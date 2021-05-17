На трассе Сургут-Салехард легковушка с четырьмя пассажирами опрокинулась в кювет

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Авария случилась 16 мая на 544 километре трассы Сургут-Салехард.

- Примерно в 16:10 автомобиль «Тойота Чайзер», в котором находились пять человек, опрокинулся в кювет. Причиной этого стали невнимательность водителя и дорожные условия, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что пострадали все четыре пассажира. С различными травмами их госпитализировали в медучреждение. Виновнику аварии оказана разовая помощь.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 4 ДТП, а с начала года - 2 025, в которых 10 человек погибли и 93 получили травмы, в том числе 5 детей.