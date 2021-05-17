Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 мая 2021 6:17

Салехардец, хранивший наркотики, рискует получить 10 лет колонии

Уголовное дело направлено в суд
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Салехардец, хранивший наркотики, рискует получить 10 лет колонии

Салехардец, хранивший наркотики, рискует получить 10 лет колонии

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 34-летнего местного жителя, у которого нашли более 4 граммов запрещенных веществ. Мужчину задержали 26 марта 2021 года на автомобильной стоянке рядом с городским аэропортом.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что северянину грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в Салехардский городской суд с обвинительным заключением.

Криминал