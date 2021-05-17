Между Тарко-Сале и Пуровском запустят новый рейсовый автобус

Фото: администрация Пуровского района

Пуровчане проголосовали за введение дополнительного рейсового автобуса, курсирующего по маршруту Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале.

Голосование стартовало 16 апреля и продлилось до 14 мая. Жителям предлагалось несколько вариантов: «Нет, не нужно» и «Да, нужно». Те, кто проголосовали за изменения, должны были выбрать время, в которое начнет ездить автобус.

В итоге за время 11:00 отдали голоса 20 человек, за 16:00 проголосовали 13 жителей, за 12:00 - 12 пуровчан, время 13:00 поддержали 9 человек, а четверо решили оставить все без изменений. Всего в голосовании участвовали 34 человека.