Неизвестные накупили товаров в интернете, расплатившись карточкой жителя Лабытнанги Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1982 года рождения, у которого пропали деньги с банковской карты.

По словам потерпевшего, 4 мая на его телефон пришло два смс-сообщения, в которых говорилось о совершении покупок в интернет-магазине на 18 тысяч рублей. Сам мужчина отметил, что никогда не покупал товар в интернете, не терял свои банковские карты, не передавал их членам семьи и не афишировал данные.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также сотрудники полиции напомнили гражданам о мерах предосторожности при покупке товаров в интернете: не заказывайте товары с неизвестных сайтов, никому не передавайте свои банковские карты и не сообщайте их реквизиты.