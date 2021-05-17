Погода на Ямале на 17 мая: местами дожди

Погода на Ямале на 17 мая Фото: Вера Зенина

В понедельник, 17 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +6, ночью -1. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +8, ночью +3. Ветер 3-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +8, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +8, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +6, ночью -1. Ветер 6-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.