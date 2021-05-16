В ЯНАО провели бесплатный интернет

Жители Ноябрьска смогут пользоваться интернетом не только личным, но и общедоступным Фото: pixabay.com

Жители Ноябрьска смогут пользоваться интернетом не только личным, но и общедоступным от «Ростелекома». Бесплатный Wi-fi доступен на шести городских площадках: стадионе «Ноябрьск», пешеходном фонтане, центральной зоне Ноябрьск-парка, площади Памяти, в скверах геологов и «Мать и дитя».

Идея реализована в рамках проекта «Комфортная городская среда», для повышения IQ города. Точки доступа организовали в течение пяти дней. Оборудование размещено на фонарных столбах и бетонных опорах. Радиус действия Wi-Fi на всех обозначенных площадках 100 метров, скорость подключения до 100 Мбит\сек. Для выхода в Интернет нужен смартфон, планшет или другое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi.

Беспроводной и бесплатный доступ в Интернет позволит жителям Ноябрьска оперативно просматривать новостные ленты СМИ, всегда быть на связи с близкими и активно участвовать в жизни города.