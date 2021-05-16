В ЯНАО выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19

В тяжелом состоянии – 14 пациентов Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки, 15 мая, выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19 на территории ЯНАО. Столько же человек выздоровело, 127 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В тяжелом состоянии – 14 пациентов, 4 пациента с подтверждённым COVID-19 находятся на ИВЛ. Также за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов.

12 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:

Новый Уренгой – 3 (за весь период – 6820)

Салехард – 4 (за весь период – 3599)

Надымский район – 1 (за весь период – 3409)

Пуровский район – 1 (за весь период – 3362)

Губкинский – 1 (за весь период – 2703)

Лабытнанги – 1 (за весь период – 1931)

Тазовский район – 1 (за весь период – 1149)

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.