Прогноз погоды в ЯНАО на 16 мая

Днем будет солнечно, а вечером пасмурно Фото: соцсети

Днем на Ямале ожидается +21 °C, вечером +13°C и пасмурно. Ночью температура будет ориентировочно +8°C. Жителей также ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный со скоростью 6 м/с.

Сегодня празднуется всемирный день памяти жертв СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.