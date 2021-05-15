На Ямале начался пожароопасный сезон

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале официально начался пожароопасный сезон. Он будет действовать с 15 мая по 1 октября.

Как и в предыдущие годы, бороться с огнем на территории округа предстоит сотрудникам «Ямалспаса». На данный момент уже подготовлены 486 человек личного состава и 29 единиц техники. Основу учреждения составляют опытные спасатели широкого профиля, профессиональная и слаженная работа которых не раз получала высокую оценку контролирующих органов.

Отметим, что в случае ухудшения обстановки предусмотрено привлечение дополнительных сил межрегионального резерва ФБУ «Авиалесохрана».

В пожароопасный сезон мониторинг лесов будет проводиться каждый день с помощью беспилотной авиации и наземного патрулирования, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и «Лесной Дозор». Также в этом году запланировано расширить территорию использования беспилотных воздушных систем «Ямалспас».