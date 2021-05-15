Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 мая 2021 года увеличилось на 15 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек, с начала периода - 38 800.

Из общего числа болеющих 127 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 416 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 052.

В населенных пунктах Ямала произошло 12 заражений COVID-19 (за весь период - 32 748): Салехард - 4 (за весь период - 3 599), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 820), Надымский район - 1 (за весь период - 3 409), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 362), Губкинский - 1 (за весь период - 2 703), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 931), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 149).

За сутки в регионе провели 2 787 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 599 486.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период - 37 606.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 790 человек с COVID-19, из них 1 496 (17,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 931 691. Выздоровевших - 9 866, за весь период - 4 547 500. Умерших - 364, с начала периода - 115 480.