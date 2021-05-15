Ямальские колледжи готовят для региона квалифицированные медицинские кадры

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Через месяц более 300 ямальских студентов-медиков получат дипломы о среднем специальном образовании. Часть из них продолжит обучение в высших учебных заведениях, а кто-то наденет белый халат и выйдет на свою первую рабочую смену в больницу. Талантливым ребятам предложения о трудоустройстве поступают еще при прохождении практики.

Сегодня в четырех колледжах Ямала обучается 800 студентов медиков. Получить диплом фельдшера, медицинской сестры, акушера или лаборанта можно в Салехарде в Ямальском многопрофильном колледже, Новоуренгойском многопрофильном колледже, Надымском профессиональном колледже и Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий.

- На медицинские специальности стабильно высокий спрос среди абитуриентов, от этого растет и конкуренция среди поступающих. Больше шансов на успешное поступление у тех ребят, кто учились на хорошо и отлично, - рассказала директор Ямальского многопрофильного колледжа Тамара Токманцева.

Отметим, что одни из самых востребованных медицинских специалистов - лабораторные техники. Для отработки медицинских манипуляций в Ямальском многопрофильном колледже оборудована современная лаборатория. В 2018 году образовательное учреждение выиграло грант и закупило оборудование, аналогичное тому, что находится в лучших больничных лабораториях. В следующем году планируется оснастить лабораторию гематологическим анализатором, который позволит проводить в колледже исследования крови.