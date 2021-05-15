В Харпе ускорят снос аварийного жилья

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова поставила задачу - ускорить снос аварийного жилья в Харпе.

Один из объектов, который снесут в ближайшее время, - расселенный дом по улице Одесская. Он не просто портил облик поселка, но и был небезопасным.

- Просьбу освободить территории от ветхих строений высказывали и жители Харпа. Одна из моих подписчиц в ВКонтакте просила как можно скорее снести этот аварийный дом, - сообщила градоначальница.

Отметим, что на участке по Одесской уже работает техника, ведется снос дома. Скоро территория будет готова под новую застройку.

Рядом располагается еще один земельный участок, где планируется строительство жилья. Подрядчики будут определены окружным Фондом жилищного строительства.