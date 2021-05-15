В Салехарде на общегородской субботник вышли более 700 человек

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел общегородской субботник, в котором приняли участие неравнодушные горожане, сотрудники организаций и предприятий города. Вышли на уборку более 700 человек.

Был очищен 21 участок: район ул. Обская, дорога к мкр. Брусничный, ул. Объездная, район Комбината, территорию старого причала, озеро Лебяжье вдоль водоохранной зоны на реке Шайтанка и центральная часть города.

Отметим, что собранный пластик, бутылки, стекло и прочий мусор вывезет АО «Салехарддорстрой».

- Уважаемые салехардцы, убедительно прошу вас соблюдать чистоту во дворах и на общественных территориях. Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мы все хотим жить в уютном, красивом и благоустроенном городе, и порядок начинается с нас самих, - призвал жителей глава города.