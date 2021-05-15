Погода на Ямале на 15 мая: пасмурно и дождь

Погода на Ямале на 15 мая
В субботу, 15 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой дождь. Днем +2, ночью -1. Ветер 4-7 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 3-8 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +4, ночью -2. Ветер 2-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем 0, ночью -4. Ветер 3-5 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем +5, ночью +1. Ветер 2-6 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем +3, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и небольшой дождь. Днем +2, ночью -2. Ветер 4-8 м/с.
Муравленко: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 2-7 м/с.