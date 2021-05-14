Пуровские сотрудники МЧС привились от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

В Тарко-Сале сотрудники Отряда противопожарной службы по Пуровскому району и 11 пожарной части привились от коронавируса. Для этого к ним специально выехали медики городской больницы.

В начале встречи врач-терапевт Ольга Чеботарева рассказала спасателям о необходимости вакцинопрофилактики и имеющихся препаратах.

Отметим, что сейчас эта тема особенно актуальна, поскольку начинается сезон отпусков. Вопросов у слушателей возникло много - о противопоказаниях и возможных осложнениях, механизме получения сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации и периоде выработки антител. Доктор ответила на все вопросы, а после пригласила желающих на вакцинацию.

Для этого в учреждении был организован прививочный кабинет. Через 21 день медики вновь приедут к спасателям для постановки второй партии вакцины.