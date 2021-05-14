В МВК им. Шемановского открылась выставка, посвященная десятилетию Салехардской епархии

Фото: МВК им. Шемановского

В МВК имени И. С. Шемановского открылась выставка акварельных работ «Рисуем на Святой Земле», посвященная десятилетию со дня образования Салехардской епархии. Авторство принадлежит сестрам монастыря Святой Марии Магдалины в Гефсимании, расположенного в Иерусалиме.

Тема рисунков - природные и городские пейзажи Святой Земли (общее европейское наименование Иерусалима и окружающих его территорий).

- Данный проект дает возможность частице Иерусалима побывать на Ямальской земле, поскольку рисунки выполнены не паломниками или сторонними наблюдателями, а сестрами монастыря, - рассказали в музее.

Отметим, что на открытие выставки «Рисуем на Святой Земле» в Салехард прилетели сотрудник музея М. М. Пришвина Схимомонахиня Варвара и монахиня Нонна.

После проведения мероприятия гости и жители города могут приобрести работы. Средства пойдут на содержание монастыря Святой Марии Магдалины в Гефсимании.