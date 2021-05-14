В Новом Уренгое борются с нарушителями парковки

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое специалисты муниципальной инспекции борются с водителями, которые привыкли ставить автомобиль в неположенных местах: на газонах и территориях детских и спортивных площадок.

Сначала недобросовестных водителей предупреждают - кладут под «дворники» уведомление с просьбой убрать транспорт. При повторном нарушении специалисты вправе выписать штраф. Напоминаем, что для физических лиц он составляет от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

- В нашей компетенции штрафовать водителей автомобилей, которые припаркованы в зоне благоустройства, то есть на газонах, детских и спортивных площадках. Те автомобили, которые нарушают правила парковки на проезжей части или оставляют автомобили на тротуарах, входят в компетенцию сотрудников Госавтоинспекции, - пояснил главный специалист отдела муниципальной инспекции департамента общественной безопасности и гражданской защиты Алексей Кунаев.

Жители могут присылать фото, подтверждающие нарушения правил парковки, в директ департамента.