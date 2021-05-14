Ямальцы могут придумать спортивный логотип региона

Фото: департамент спорта ЯНАО

На Ямале продолжается конкурс по созданию спортивного образа (логотипа) региона, который будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской продукции. Кроме того, он станет официальным логотипом Департамента по физической культуре и спорту автономного округа.

Участниками могут стать юридические лица, авторские коллективы или обычные горожане. Представить можно не более двух работ.

Абсолютным победителем объявляется участник, чей логотип и предложения по его использованию (в комплексе) признаются составом жюри наиболее интересными, запоминающимися и отражающими суть спортивного образа Ямала.

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.