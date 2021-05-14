В Новом Уренгое осудят директора предприятия, который скрыл от налоговой почти 50 миллионов

В Новом Уренгое будут судить директора предприятия, который скрыл от налоговой почти 50 миллионов Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денег, которые должны были пойти на погашение задолженности по налогам.

- По данным следствия, генеральный директор ООО «Градорика» с января 2018 года по сентябрь 2020 года, достоверно зная о имеющейся задолженности по налогам, скрыл более 97 миллионов рублей, из которых свыше 49 миллионов - долг перед государством, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, что преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО.