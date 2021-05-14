Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 785.

Из общего числа болеющих 121 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 416 человек.

По сообщение регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 77-летней женщины из Салехарда.

Также за сутки выявлен один случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 049.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражений COVID-19 (за весь период - 32 736): Салехард - 8 (за весь период - 3 595), Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 817), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 384), Муравленко - 1 (за весь период - 2 882), Губкинский - 1 (за весь период - 2 702), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 930), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 470).

За сутки в регионе провели 3 374 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 596 699.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период - 37 591.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 462 человека с COVID-19, из них 1 604 (17,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 922 901. Выздоровевших - 9 756, за весь период - 4 537 634. Умерших - 393, с начала периода - 115 116.